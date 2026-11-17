Barcelona, 17 de noviembre de 2026. Arrancan los trabajos para trasladar las pinturas profanas de Sijena de vuelta al Monasterio de Santa María de Sijena, en Huesca. Desde este martes, el Museu Nacional d'Art de Catalunya comienza a despedirse de este conjunto mural. Son ocho plafones que decoraban la parte superior de una sala rectangular, situada entre la iglesia y el claustro del cenobio, y que permanecían en el centro catalán en depósito de la comunidad de religiosas sanjuanistas. (Fuente: Museu Nacional d'Art de Catalunya/Europa Press)