Publicado 29/06/2026 20:01:34 +02:00CET

Collboni presenta Barcelona Innova, evolución de BIT Habitat para la innovación urbana

Barcelona, 29 de junio de 2026. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento ha rebautizado la fundación BIT Habitat, que pasa a llamarse Barcelona Innova, para reforzar el papel del consistorio como "motor de innovación" y activar, conectar y hacer visible el ecosistema innovador de la ciudad. Lo ha explicado en un acto en la fundación Joan Miró, junto a la economista Marianna Mazzucato y el director general de Barcelona Innova, Michael Donaldson. Collboni ha dicho que el cambio responde a la necesidad de actualizar este instrumento y a la necesidad de "acelerar y escalar algunas de las respuestas que se tienen que dar como ciudad, como Ayuntamiento y como sociedad", en referencia a cuestiones como la vivienda y el clima. Ha afirmado que el nuevo nombre no es solo una descripción de objetivos: "Es una interpelación que nos hacemos a nosotros mismos para mantener el pulso con la vanguardia que siempre ha tenido la sociedad catalana y barcelonesa". MAZZUCATO Y DONALDSON En su intervención, Mazzucato se ha referido a su último libro 'La economía del bien común' en el que explica que este tipo de economía no existe actualmente y ha afirmado que en general se colabora "mal" entre actores. "Tenemos que afrontar los retos y atacarlos de forma sistémica. Los profesionales que se preocupan por el bien común están lejos del poder y cuando explican soluciones a los ministros de economía estos les dicen que no tienen dinero. Pero luego hay una guerra y sí que hay dinero, pero para los problemas sociales, no", ha expresado.