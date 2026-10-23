'Clayface' y las españolas 'Arriba Tutto' y 'Leones de invierno', llegan a los cines

Madrid, 23 de octubre de 2026. La cartelera de los cines españoles se renueva este fin de semana con una oferta de títulos que abarca desde la comedia con sello de autor hasta el thriller dramático y el cine de acción internacional. 'Arriba Tutto', el debút tras las cámaras del cómico José Mota, comparte protagonismo en la oferta de ficción nacional con el drama criminal 'Leones en invierno', dirigido por Albert Pintó y encabezado por un elenco de la talla de Luis Zahera y Roberto Álamo. (Fuente: Youtube)