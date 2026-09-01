El Circuito Andaluz de Peñas programa 225 recitales de flamenco en las ocho provincias

Sevilla, 1 de septiembre de 2026. La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado este martes la nueva programación del Circuito Andaluz de Peñas que en 2026 "va a sumar un total de 225 actuaciones de cante, baile y toque en las ocho provincias andaluzas, con la participación de un mínimo de 470 artistas, entre los que se incluyen tanto nuevas voces y jóvenes talentos, como artistas acreedores de una larga y reconocida trayectoria", en palabras de Del Pozo.