Publicado 17/04/2026 10:11:18 +02:00CET

El cine de terror protagoniza la cartelera de este viernes con 'La Momia'

Madrid, 17 de abril de 2026. 'La Momia" de Lee Cronin marca un giro radical para la franquicia al alejarse de la aventura clásica para sumergirse de lleno en el terror psicológico y sobrenatural. La película abandona los escenarios arqueológicos tradicionales para centrarse en una historia más íntima y perturbadora: una madre que recupera a su hija desaparecida años atrás en el desierto, solo para descubrir que lo que ha vuelto con ella es una entidad ancestral y sanguinaria. Con un reparto encabezado por Laia Costa y Jack Reynor, esta versión promete una atmósfera opresiva que busca devolverle a la figura de la momia el horror que la caracterizó en los inicios del cine, dejando atrás el tono de acción de entregas anteriores. (Fuente: CineTrailer/Netflix/Warner Bros/Trailers y Estreno)