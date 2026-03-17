Cillian Murphy señala que en un clima tan agitado, es "imposible no establecer paralelismos"

Madrid, 17 de marzo de 2026. Este viernes 20 de marzo llega a Netflix 'Peaky Blinders: El hombre inmortal', la película que pondrá el broche final a la historia de Tommy Shelby. Tras más de una década encarnando al personaje, desde que la primera temporada de la serie creada por Steven Knight viera la luz en 2013, el ganador del Oscar Cillian Murphy se despide del carismático líder criminal de Birmingham. Si la serie arrancaba con la Primera Guerra Mundial como telón de fondo, su epílogo en forma de película está ambientado durante la Segunda Gran Guerra y, según ha admitido el protagonista en una entrevista concedida a Europa Press, en un clima tan agitado como el actual, es "imposible no establecer paralelismos". Especialmente, destaca el actor irlandés, "cuando lo ves todo el día en la televisión y lo lees". No obstante, Murphy recuerda que, lejos de pontificar o sermonear al público, 'Peaky Blinders' es, ante todo, "una saga de gánsteres". "Eso es lo principal y está pensada para entretener", subraya. (Fuente: Netflix/Europa Press)