Chris Hemsworth "Los que llevan la placa ya no son necesariamente los buenos"

El viernes 13 de febrero llega a los cines 'Ruta de escape', la nueva película protagonizada por Chris Hemsworth. Escrita y dirigida por Bart Layton ('American Animals', 'El impostor'), en este thriller de atracos el actor australiano da vida a un metódico ladrón de guante blanco que lleva a cabo sus golpes en las proximidades de la mítica autopista 101 que va desde San Francisco a Los Ángeles. "Lo vemos en la película: los tipos que llevan la placa ya no son necesariamente los buenos, y el ladrón tampoco es necesariamente el malo", dice Hemsworth en una entrevista concedida a Europa Press al ser preguntado por una escena concreta en la que el agente protagonista, interpretado por Mark Ruffalo, reprueba a sus compañeros tras un tiroteo injustificado.