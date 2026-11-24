Madrid, 24 de noviembre de 2026. Declaraciones del director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin, quien ha explicado que uno de los atractivos de la exposición 'Cervantes. La gran exposición inmersiva' es la experiencia de realidad virtual de 26 minutos en la que los visitantes pueden acompañar a Cervantes en la batalla de Lepanto, participar en uno de sus intentos de huida durante su cautiverio en Argel y recorrer los caminos de La Mancha junto a Don Quijote y Sancho Panza. El recorrido incluye también la recreación de la muerte del hidalgo, con Sancho a los pies de su cama.