El Cerro de las Cabezas da un salto de 2,9 millones para explicar cómo vivían sus habitantes

Ciudad Real, 31 de mayo de 2026. El Cerro de las Cabezas de Valdepeñas se prepara para vivir una de las transformaciones más importantes de su historia reciente. El parque arqueológico, uno de los grandes referentes del mundo íbero en el territorio nacional, está inmerso en un proyecto de mejora de 2,9 millones de euros, financiado a través del Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico, concedido por el Ministerio de Industria y Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.