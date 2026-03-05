Cerca de 40 entidades sevillanas reciben ayudas para el arte sacro

Sevilla, 5 de marzo de 2026. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha informado este jueves de que un total de 37 entidades de Sevilla y provincia han resultado beneficiarias de la convocatoria de ayudas para la conservación-restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso, por un importe de 1,3 millones de euros. "Con esta iniciativa, el Gobierno de Moreno vuelve a dar su apoyo a una expresión artística de primer nivel, singular, propia e identitaria de Sevilla y Andalucía".