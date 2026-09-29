Catherine Zeta-Jones estrena 'Kill Jackie': "Es un mundo violento pero con sentido del humor"

Bilbao, 29 de septiembre de 2026. La actriz galesa Catherine Zeta-Jones encabeza el reparto internacional de 'Kill Jackie', la nueva serie de HBO Max que se estrena el próximo 2 de octubre. La ficción, cuya gran parte del rodaje se ha desarrollado en Bilbao -ciudad donde también ha sido presentada-, supone el debut de la intérprete como productora ejecutiva, encarnando un papel originalmente escrito para un hombre. Según ha explicado, esta adaptación le ha permitido involucrarse creativamente desde el principio para aportar sus propias raíces, rodando incluso con su acento nativo: "Nadie conoce a una mujer galesa mejor que yo", ha asegurado sobre este proyecto que combina la acción con la comedia negra. El elenco de 'Kill Jackie' cuenta además con la participación del actor Óscar Jaenada, quien ha elogiado el trabajo de Zeta-Jones, asegurando que se encuentra "en estado de gracia". En la ficción, el intérprete español da vida a un "tipo muy raro" con un pasado oscuro que vive en un caserío abandonado de Euskadi. Al respecto, Jaenada ha puesto en valor el peso de las localizaciones nacionales en esta gran producción europea, afirmando que "Bilbao es un personaje sí o sí" que el público internacional sabrá reconocer. Por su parte, la actriz danesa Sidse Babett también forma parte de este universo interpretando a una asesina que, en sus propias palabras, rompe los clichés al mostrar a "una mujer de mediana edad, frustrada" y con una "actitud pragmática de oficinista". Babett ha celebrado que la plataforma apueste por mujeres maduras para el género de acción, ya que "no es un grupo de mujeres jóvenes intentando entender el mundo", sino personajes atractivos que "ya han vivido un tiempo".