Catherine Zeta-Jones: "Durante años mucha gente pensaba que era española por 'El Zorro'"

Bilbao, 29 de septiembre de 2026. La actriz galesa Catherine Zeta-Jones ha mostrado su profunda admiración por la industria audiovisual española, a la que considera "una de las más fuertes de Europa". Durante una reciente entrevista para presentar su nueva serie, 'Kill Jackie', la intérprete ha elogiado el "increíble talento" que el séptimo arte nacional ha demostrado tener durante las últimas décadas. En este sentido, ha puesto en valor el trabajo tanto de sus cineastas como de sus actores, destacando el talento de figuras de renombre internacional como Penélope Cruz, Javier Bardem, su actual compañero de reparto Óscar Jaenada y, muy especialmente, Antonio Banderas, al que ha definido con cariño como su "favorito personal". "Creo que el cine español sigue siendo uno de los más fuertes de Europa", ha sentenciado. Este reconocimiento a las estrellas españolas está estrechamente ligado a su propia trayectoria y a la fuerte conexión que siempre ha sentido con nuestro país. De hecho, la actriz ha recordado con gran sentido del humor cómo su trabajo junto al actor malagueño en las dos películas de 'El Zorro' generó una curiosa confusión sobre sus orígenes. "Durante muchos años la gente pensaba que era de España y se me acercaban en la alfombra roja hablándome en un español muy, muy rápido", ha relatado. Aunque admite que lograba entender algo si le hablaban despacio, Zeta-Jones ha bromeado asegurando que durante un tiempo logró "convencer a la gente" de que realmente era española".