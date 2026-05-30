Catedral de Cuenca ensalzará una de sus últimas "sorpresas", un cuadro del menor de los Ricci

TOLEDO, 30 de mayo de 2026. La Catedral de Cuenca ya trabaja para poner en valor una de las últimas sorpresas que hace una década afloraron en sus trabajos de recuperación de distintos espacios, y es que una de las pinturas que coronaba el ático de la Capilla del Espíritu Santo, siempre considerada una representación de San Andrés, resultó ser una escenificación del mártir San Serapio, pintada por el menor de los hermanos Ricci, secreto que permaneció oculto durante siglos hasta que se acometió su última restauración.