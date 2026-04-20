'Casi todo bien', "una pequeña oda a las librerías y al acto hermoso de leer"

Madrid, 20 de abril de 2026. Este miércoles 22 de abril llega a los cines 'Casi todo bien', una comedia romántica que sigue a un escritor desencantado con el mundo editorial que encuentra una inesperada musa. La cinta, cuyo estreno está oportunamente pegado al Día del Libro, pretende ser "una pequeña oda a las librerías" pero deja muy claro, sobre todo a través de su personaje principal, Hilario (Marcel Borràs), que leer no te hace ser mejor. "Siento que el problema no tiene que ver con leer, sino con lo que hace uno con eso y cómo trata a los demás", señala el cineasta Andrés Salmoyraghi en una entrevista concedida a Europa Press.