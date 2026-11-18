Madrid, 18 de noviembre de 2026. Declaraciones del creador de 'Celeste', Diego San José, la protagonista Carmen Machi y la directora Elena Trapé, quienes han presentado la segunda temporada de la serie. La actriz ha reflexionado sobre el desconocimiento sobre el destino de los impuestos y cómo esto genera frustración ciudadana: "Si tú tienes que dar un dinero y no sabes dónde va a parar, simplemente te lo quitan, eso te puede enfadar, disgustar". Así, vincula ese desconocimiento con la atribución de responsabilidades a instituciones que no deciden el destino de esos recursos.