Candela Peña protagoniza 'La desconocida', un "thriler de personajes crepusculares"

Madrid, 3 de junio de 2026. Este viernes 5 de junio Netflix estrena 'La desconocida', thriller policial dirigido por Gabe Ibáñez ('Autómata') basado en la novela homónima escrita por Rosa Montero y Olivier Truc. El hallazgo de una mujer amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, sin documentación ni recuerdos, es el punto de partida de este thriller de personajes "muy destruidos" y "crepusculares" donde Candela Peña encarna a la detective Anna Ripoll en la que es su primera película en seis años.