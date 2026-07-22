'La canción del olvido' llega a Madrid de la mano de 'Zarzuela en la Latina'

Madrid, 22 de julio de 2026. El Teatro de La Latina de Madrid acoge entre el 22 y el 26 de julio el primer título de la temporada de verano Zarzuela en La Latina, ' La canción del olvido', con libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde y música del maestro José Serrano. Este título supone el primero de la temporada de verano Zarzuela en La Latina. "Es una opereta muy exquisita", ha destacado el productor, director de escena y barítono de la zarzuela 'La Canción del Olvido', Marco Moncloa.