Can Yaman busca dejar atrás su imagen de galán de telenovela turca: "No es fácil cambiar esos prejui

MADRID, 12 de noviembre de 2026. Este viernes 13 de noviembre AMC+ estrena 'El laberinto de las mariposas', serie en la que Can Yaman se pone en la piel de un agente secreto. Se trata de la primera producción española que protagoniza el actor turco, convertido en estrella internacional gracias a la telenovela 'Pájaro soñador'. Desde entonces, ha trasladado su residencia a Italia, donde ha trabajado en series como 'Violeta como el mar', así como en proyectos en inglés como 'Sandokan' con los que lucha por no seguir encasillado.