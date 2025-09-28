Camps: "La diada castellera es uno de los momentos 'top' de la Fiesta Mayor de Barcelona"

Joan Manel Camps, técnico de cultura del departamento de fiestas del Instituto de Cultura, ha asegurado esta mañana que "la diada castellera es uno de los momentos 'top' de la Fiesta Mayor de Barcelona".Lo ha dicho esta mañana durante las 'Jornades Castelleres de la Mercè' que se han celebrado en la Plaza Sant Jaume, en Barcelona, donde han participado la colla de Barcelona, los Minyons de Terrassa, la Colla Joves Xiquets de Valls y los Castellers de Vilafranca.Camps ha avisado que corre un rumor: "se hará un 5 de 9, es decir, 9 pisos con construcciones de 5 personas. Me gustaría que también se hiciese el 3 de 10, un castillo de 10 pisos con 3 personas por castillo, cosa que solo se ha hecho una vez en Barcelona".