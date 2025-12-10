CaixaForum ofrece una "lección de cine" en nueva exposición sobre Luis García-Berlanga

CaixaForum Zaragoza inaugura la exposición 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor', que podrá visitarse desde el 11 de diciembre hasta el 26 de julio, y ofrece una "gran lección de cine", según ha afirmado el director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós. Por su parte, el asesor de contenidos, director de los audiovisuales e hijo de Luis García-Berlanga, José Luis García-Berlanga, ha afirmado que se muestra el lado profesional del creador, pero también el más personal; mientras que la comisaria, Sol Carnicero, se refiere al protagonista como "historiador y cronista" de la España del siglo XX.