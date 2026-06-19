El CAAC presenta 'La última pintura', con 32 artistas de la creación andaluza

Sevilla, 19 de junio de 2026. La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, acompañada por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha inaugurado este viernes la exposición 'La última pintura' en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Comisariada por Curro González y Alberto Figueroa, "la muestra ofrece una visión panorámica de la creación pictórica que actualmente se desarrolla en Andalucía a través de una amplia selección de artistas y lenguajes, reflejando una realidad artística en constante evolución, transformación y renovación", según ha señalado la consejera.