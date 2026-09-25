'La bola negra' y 'El corazón de la bestia' las propuestas más esperadas de la cartelera

Madrid, 25 de septiembre de 2026. 'La bola negra' llega este viernes a los cines con todos los ojos puestos en la cinta de los 'Javis', tras su reciente nominación para representar a España en los Oscar y su ya exitoso paso por festivales internacionales. La película, que ya fue galardonada en Cannes y compite en San Sebastián, se ocupa de tres vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca con Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Lorenzo Zurzolo como protagonistas. (Fuente: movistar plus/paramount/universal/Paycom Cinema)