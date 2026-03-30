Billy Magnussen encarna a un CEO de Silicon Valley: "La IA es un arma de doble filo"

Madrid, 30 de marzo de 2026. El lunes 13 de abril llegan a AMC+ los dos primeros episodios de 'The Audacity', cuyos seis capítulos restantes se estrenarán semanalmente. La serie, que ya ha anunciado una segunda temporada, ha sido creada, escrita y producida ejecutivamente por el ganador del Emmy Jonathan Glatzer ('Better Call Saul', 'Succession') y está protagonizada por Billy Magnussen. Ambientada en la burbuja de Silicon Valley, la ficción explora un mundo tan increíble como realista, reflexionando sobre temas como los usos de la inteligencia artificial, el poder de la información o la corrupción del dinero. "En lo que respecta a la tecnología, siempre he pensado que es un arma de doble filo", explica Magnussen en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntado sobre su visión de la IA. "Es decir, es una herramienta maravillosa, como cualquier otra cosa", expone, razonando que, de ser "carpintero, tendría un martillo". Así, el intérprete valora que la IA puede ser una herramienta útil para "profundizar un poco más en un proyecto o algo que estés intentando explorar y aprender".