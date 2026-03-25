La Bienal de Sevilla viste de flamenco al Maestranza con estrenos y "propuestas irrepetibles"

Sevilla, 25 de marzo de 2026. El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado de la adhesión del Teatro de la Maestranza "al compás" de la XXIV Bienal de Flamenco, con una programación, conformada por propuestas de "gran formato", que combina cante, toque y baile en dos estrenos y "una serie de noches irrepetibles", comenzando por la puesta de largo del nuevo espectáculo de Sara Baras, que regresa 14 años después para presentar 'Infinita'. Se trata de un estreno creado exclusivamente para esta cita, que marcará, además, la inauguración de esta edición y el inicio de la temporada escénica de la ciudad. Junto a esta esperada creación, el teatro acogerá también el estreno del nuevo espectáculo de Israel Galván, así como una serie de actuaciones enmarcadas bajo el concepto de noches únicas: "piezas concebidas como acontecimientos exclusivos, con encuentros singulares entre artistas, espacios y repertorios que nacen con vocación de excepcionalidad y para suceder una sola vez".