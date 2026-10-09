El Bellas Artes Bilbao culmina su programa de reapertura con la muestra dedicada a Ruiz Balerdi

Bilbao, 9 de octubre de 2026. El Museo Bellas Artes de Bilbao ha culminado este viernes el programa inaugural organizado con motivo de su reapertura con la presentación de la exposición "Balerdi. La línea infinita", una selección de 72 creaciones dedicada a la ingente obra gráfica y a la faceta como dibujante del artista donostiarra Rafael Ruiz Balerdi (1934-1992), uno de los fundadores del grupo Gaur. Así lo han explicado Mikel Lertxundi, comisario de la exposición, y Hilde Koch, hijastra y gestora del legado artístico de Balerdi.