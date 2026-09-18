El Bellas Artes de Bilbao acogerá la Colección Cisneros en su reapertura

Bilbao, 18 de septiembre de 2026. El Museo de Bellas Artes de Bilbao encara su próxima reapertura acogiendo la prestigiosa Colección Patricia Phelps de Cisneros, una muestra que servirá a los visitantes como "una especie de billete para viajar al nuevo mundo". Así lo ha definido el director de la institución, Miguel Zugaza, quien ha destacado que este monumental conjunto de obras ofrece una aproximación al continente americano a través de la mirada de los artistas y viajeros que descubrieron sus paisajes, conformando uno de los ejes centrales del esperado programa inaugural del museo.