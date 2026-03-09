El Ballet Flamenco de Andalucía inaugurará el programa de danza del Festival de Granada

Granada, 9 de marzo de 2026. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha anunciado este lunes la participación del Ballet Flamenco de Andalucía, dependiente de la Junta de Andalucía, en la inauguración de las secciones de danza y de arte flamenco de la 75 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. "El elenco de esta compañía, dirigida por la granadina Patricia Guerrero y embajadora por excelencia del arte flamenco de Andalucía por todo el mundo, actuará el 13 de junio en una función benéfica en el Palacio de Carlos V, en colaboración con la Fundación Reina Sofía, cuya titular es presidenta de honor del festival desde hace ya 55 años", ha avanzado Del Pozo en el acto de presentación de la programación de este certamen, celebrado en el Centro Lorca.