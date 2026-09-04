El Ballet Flamenco de Andalucía, "cita casi obligada" en la XXIV Bienal de Sevilla

Sevilla, 4 de septiembre de 2026. La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, junto al director de la Bienal, Luis Ybarra, han asistido este viernes, 3 de septiembre, al ensayo abierto de la gala inaugural de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, en el que se han dado a conocer alguna de las claves artísticas del espectáculo que se pondrá en escena este jueves, 10 de septiembre, en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería y en el que tiene una participación muy destacada el Ballet Flamenco de Andalucía, la compañía pública dependiente de la Junta.