El Ballet Español de la Comunidad de Madrid presenta Nascencia en Teatros del Canal

Madrid, 23 de septiembre de 2026. El Ballet Español de la Comunidad de Madrid (BECM) presenta del 24 de septiembre al 4 de octubre en la Sala Roja Concha Velasco de los Teatros del Canal, sede oficial de la compañía, Nascencia, una creación dirigida y coreografiada por Mónica Fernández que propone un viaje emocional alrededor de la capacidad humana de reconstruirse y volver a empezar. Flamenco, folclore, danza española y creación contemporánea confluyen en un espectáculo con música en directo y coreografías cedidas por el Premio Nacional de Danza Rubén Olmo. Concebida como un poema en movimiento sobre la capacidad humana de renacer, Nascencia es una suite de danza española contemporánea que transita de la herida a la reconstrucción.