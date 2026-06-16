Bad Bunny se despide de Madrid tras convertir la capital en el epicentro de la música latina

Madrid, 16 de junio de 2026. Bad Bunny se ha despedido de Madrid tras diez conciertos en el estadio Metropolitano y lo ha hecho con un último espectáculo marcado por la emoción y los agradecimientos. Miles de seguidores han vuelto a llenar el recinto para acompañar al cantante en una noche en la que ha repasado algunos de los temas más conocidos de su repertorio. Durante el concierto, Bad Bunny ha agradecido el cariño recibido durante su estancia en la capital y ha asegurado que estas diez noches quedarán para siempre en su recuerdo. Con este último pase, Bad Bunny cierra una ronda maratoniana de conciertos que durante varias semanas ha convertido al Metropolitano en el epicentro de la música latina. (Fuente: Agencia uno)