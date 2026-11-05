Arturo Valls pone voz a 'El gato con sombrero': "No creo que mole mucho reconocer al actor"

Madrid, 5 de noviembre de 2026. Este viernes 6 de noviembre se estrena en cines 'El gato con sombrero', nueva adaptación a la pantalla del clásico infantil creado por Dr. Seuss. Arturo Valls, que pone voz al entrañable protagonista de la cinta, reconoce que prefiere aquellas películas en las que la identidad del doblador permanece en un segundo plano. "Nos llaman porque tenemos cierta relevancia, pero no creo que mole mucho cuando ves a un personaje y reconoces claramente al actor, al influencer o al futbolista de turno", sostiene Valls en una entrevista concedida a Europa Press, explicando que "hay una línea muy fina" entre que se note la "personalidad" del doblador y que su voz sea claramente identificable. "Hay que estar ahí muy atento. Yo creo que esa es nuestra labor", asegura.