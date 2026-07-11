'El artista en Italia' reúne 17 dibujos inéditos de Federico y Luis de Madrazo

Madrid, 11 de julio de 2026. El Museo Nacional del Romanticismo acoge la exposición 'El artista en Italia', una muestra que ahonda en los viajes de formación que los artistas europeos realizaban a este país a mediados del siglo XIX. La conservadora del Museo del Romanticismo, Mónica Rodríguez, ha señalado que la exposición, que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre, reúne por primera vez diecisiete dibujos inéditos realizados por Federico y Luis de Madrazo y Vicente Palmaroli en una etapa anterior a la creación de la Academia de España en Roma.