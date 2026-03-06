ARTIST 360 una feria para acercarse al Arte sin prejuicios durante la Semana del Arte de Madrid

Madrid, 6 de marzo de 2026.
El Centro de Convenciones del Hotel Ilunion Pío XII acoge, del 4 al 8 de marzo, una nueva edición de ARTIST 360, una feria de arte contemporáneo que se ha consolidado como una de las citas imprescindibles de la Semana del Arte de Madrid. Concebida como un espacio abierto, cercano y accesible, la feria propone una experiencia donde el arte se presenta sin barreras ni prejuicios, tanto para coleccionistas consolidados como para quienes se aproximan al arte por primera vez.