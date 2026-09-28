Arde Bogotá lanza disco y opina sobre protestas por vivienda: "Cambiará la conciencia social"

Madrid, 28 de septiembre de 2026. Arde Bogotá lanza su tercer disco, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola' (Sony Music), que saldrá a la venta este 2 de octubre, en un momento que coincide con una oledada de movilizaciones relacionadas con la vivienda. "La vivienda debería ser un derecho garantizado y creo que gracias a las movilizaciones que está habiendo estos días la conversación va a cambiar en nuestra sociedad", ha afirmado Antonio García, voz y guitarra del grupo Arde Bogotá, en una entrevista con Europa Press ante el lanzamiento de su nuevo trabajo. (Fuente: Europa Press/Youtube)