Arantxa Echevarría dirige 'Cada día nace un listo': "Estamos en una sociedad política absurda"

Madrid, 28 de mayo de 2026. La directora Arantxa Echevarría dirige 'Cada día nace un listo', una sátira social sobre la corrupción, la ambición y las desigualdades en la que, a su juicio, se refleja "una sociedad política muy absurda" marcada por "el capitalismo a lo loco". "Estamos en una sociedad política muy absurda en la que está ganando el capitalismo a lo loco. No entiendo este neoliberalismo que permite que dos tarados manejen el mundo y que maten niños. Y que en nuestra sociedad, que ahora mismo estamos bien, pueda venir una crisis económica en cinco minutos y nos vamos todos al garete. Nunca hemos estado tan cerca de una tercera Guerra Mundial", ha asegurado la realizadora en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de la película el próximo 5 de junio.