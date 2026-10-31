Publicado 31/10/2026 11:04:28 +01:00CET

'Aqua Mater' reivindica el agua como esencia de vida a través de los ojos de Sebastião Salgado

Madrid, 31 de octubre de 2026. La Fábrica, en colaboración con la Fundación Canal, acoge 'Aqua Mater', la primera exposición fotográfica de Sebastião Salgado tras su fallecimiento y con la que se reivindica, a través de casi un centenar de imágenes inéditas, el agua como esencia de la vida y una reflexión sobre la fragilidad de los ecosistemas. La muestra, que combina fotografía, música y arquitectura, podrá visitarse en la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal hasta el 31 de enero de 2027. La muestra reúne 93 fotografías en blanco y negro de las series 'Aqua Mater' y 'Glaciares': "Hemos juntado dos exposiciones que tratan el agua desde puntos de vista muy distintos, pero que al final vienen a ser lo mismo: un homenaje a la esencia de la vida del planeta", ha explicado el director del área de Publicaciones y Exposiciones de La Fábrica, César Martínez-Useros.