Antonio Banderas protagoniza el cartel de Ágreda para el Festival Europeo de Cine de Sevilla

Sevilla, 8 de septiembre de 2026. El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha avanzado detalles de la programación del Festival Europeo de Cine de Sevilla (SeFF), de cara a su 23ª edición, que se celebrará del 6 al 14 de noviembre, y ha presentado el segundo cartel de la colección diseñada por el ilustrador sevillano José Luis Ágreda. La nueva pieza tiene como protagonista a Antonio Banderas sosteniendo una Giralda vestida de flamenca, en un homenaje a Pedro Almodóvar, a su película '¡Átame!' y a la tradición del cartelismo de las Fiestas de la Primavera de Sevilla.