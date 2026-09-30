Anne Hathaway reflexiona sobre la verdad en 'Verity'

Madrid, 30 de septiembre de 2026. Este viernes 2 de octubre llega a los cines 'Verity. La sombra de un engaño', un thriller psicológico dirigido por Michael Showalter basado en la novela superventas de Colleen Hoover. Protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett, la cinta sigue a una escritora contratada para acabar la saga de una famosa autora, que hace un inquietante descubrimiento, presentando una oscura historia en la que verdad y ficción se entremezclan. Reflexionando sobre si hoy en día, gracias a las redes sociales e Internet es más fácil o más difícil saber qué es verdad y qué no, Hathaway, que aparte de dar vida a Verity Crawford es una de las productoras del filme, se muestra preocupada. "Lo que estamos viviendo ahora mismo es una especie de cambio en los pilares fundamentales de la sociedad, a los que antes podíamos acudir para obtener datos sin opiniones, sin sesgos políticos, sin sesgos de confirmación, sin nada de eso", ha expuesto la actriz en una entrevista concedida a Europa Press. "Habíamos vivido un periodo en el que podíamos confiar en ellos, y parece que el panorama está cambiando", indica.