Ángel Manuel Soto dirige 'Los hermanos demolición' y denuncia "capitalismo a costa de nativos"

Este miércoles 28 de enero llega a Amazon Prime Video 'Los hermanos demolición', una comedia de acción en la que Dave Bautista y Jason Momoa encarnan a dos hermanastros que se ven obligados a trabajar juntos para descubrir al asesino de su padre. El cineasta puertorriqueño Ángel Manuel Soto ('Blue Beetle') dirige la cinta y reivindica que esté ambientada y rodada, al menos en parte, en Hawái, destacando además la oportunidad que ofrece el guion de hacer un comentario sobre el "capitalismo rampante a costa de los nativos".(Fuente: Europa Press/Prime Video)