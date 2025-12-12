Andalucía incorpora al circuito de visita de Itálica el teatro romano

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha anunciado este viernes la integración del teatro romano en el circuito de visitas del Conjunto Arqueológico de Itálica. Por primera vez desde su excavación a finales de la década de los 90, el monumento cuenta con un recorrido accesible hasta su graderío, por lo que se podrá disfrutar de una amplia perspectiva del frente escénico.Allí, la panelería ofrece información sobre la historia de su descubrimiento, las partes que lo componen, así como los espectáculos que en él se desarrollaban en época romana, detalla la Consejería en una nota de prensa. En este sentido, Patricia del Pozo ha asegurado que "la ciudadanía podrá así disfrutar de este monumento del siglo I, uno de los edificios fundamentales de la ciudad de Itálica, que fue incorporado dentro de los circuitos ceremoniales implantados en la reurbanización promovida por el emperador Adriano en el siglo II".