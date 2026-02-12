Ana Jara presenta 'Como cabras' y defiende "regular las redes sociales"

Este viernes 13 de febrero llega a los cines 'Como cabras', película de animación en la que "una cabra que mide menos de lo que debería según la sociedad" intenta hacerse un hueco en un deporte dominado por animales mucho más grandes. En la versión del filme doblada al castellano, los actores Álex González y Ana Jara, junto a los creadores de contenido Misho Amoli, Hermoti y Laura Pastor, prestan sus voces a una historia que aborda el impacto de las redes sociales en la confianza y la salud mental de sus protagonistas.