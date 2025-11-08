Ana Bustelo expone en el Museo ABC una retrospectiva desde 2018

Ana Bustelo despliega su muestra en cinco proyectos, 'Megaestructuras, Banquete, Amuleto, Memoria y Roma'. Estas partes incluyen un retablo contemporáneo y un libro autoeditado sobre la memoria, "libros y dibujos relacionados con la composición y el amontonamiento de cosas", un libro autoeditado titulado 'Banquete' y su último trabajo 'Amuleto', realizado en durante su residencia en el Espacio Araña. Todo un repertorio de dibujos y relatos que exhiben ante el observador una galería de imágenes, figuras y fanzines que son el resultado de su trabajo personal de los últimos años.