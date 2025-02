El grupo Amaral, conformado por los artistas Eva Amaral y Juan Aguirre, publican el disco 'Dolce vita' después de seis años de silencio, aunque no de parón. En ese sentido, la vocalista ha asegurado que la libertad de los artistas es hacer "lo que sientan" y que no están obligados ni a ser políticos constantemente, ni a no serlo", ha recalcado.(Fuente: Amaral Youtube/ Europa Press)