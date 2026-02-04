Almonacid del Marquesado se despide de su Endiablada con la vista puesta en ser declarada de Interés Turístico NacionalLa localidad conquense de Almonacid del Marquesado ha celebrado estos días La Endiablada, una manifestación festiva de tradición inmemorial que se celebra durante los primeros días de febrero en honor a la Virgen de la Candelaria y San Blas y que fue declarada Bien de Interés Cultural en febrero de 2020.Leer más: https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-almonacid-marquesado-despide-endiablada-vista-puesta-ser-declarada-interes-turistico-nacional-20260204172723.html(c) 2026 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.