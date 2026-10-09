La Alhambra exhibe 100 obras de 34 colecciones sobre Carlos V e Isabel de Portugal.

Granada, 9 de octubre de 2026. La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, y el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, han visitado este viernes la muestra 'Los palacios reales de la Alhambra', ubicada en la sacristía, cripta y capilla del Palacio de Carlos V, que, junto a la exposición 'Granada, capital imperial', que se exhibe en el crucero bajo del Hospital Real, conforman el programa '1526. Isabel de Portugal y Carlos de Habsburgo en Granada', organizado conjuntamente por la Consejería, a través del Patronato de la Alhambra y Generalife, y LA UGR.