Alberto San Juan: "Si el Papa no ve a víctimas de abusos, sería pasar por encima de ellas"

Madrid, 3 de junio de 2026. Alberto San Juan protagoniza 'La Luz', película en la que interpreta a un cura que en sus inicios abusó sexualmente de tres menores y que se estrena este viernes 5 de junio, la víspera de la llegada del Papa León León XIV a España. Precisamente, el actor se ha referido a un posible encuentro del Pontífice con víctimas españolas de abusos en la Iglesia, que todavía no se ha confirmado ni descartado por parte del Vaticano. "Si el Papa no se reúne en España con las víctimas, en un encuentro público y transparente o en uno privado del que luego se informe, me parecería otra vez pasar por encima de las víctimas, y contribuir al silencio y a la ignorancia de un dolor provocado dentro de la Iglesia y gracias a las dinámicas de la Iglesia", ha señalado en una entrevista con Europa Press.