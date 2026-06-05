Aitana inaugura Icónica Sevilla Fest con su 'Cuarto Azul'

Sevilla, 5 de junio de 2026. La edición del Icónica Sevilla Fest arranca este jueves, 4 de junio, con el concierto de Aitana --la artista catalana repetirá el día 5 de junio-- y continuará con los nombres de Marco Carola el 6; Viva Suecia el 7; Lola Índigo el 11; Pablo Alborán el 12; Los Delinqüentes el 14; Kany García el 17; y Raphael el 18. La programación seguirá con La Plazuela y Califato 3/4 el 21 de junio; Romeo Santos y Prince Royce el 25; Isabel Pantoja el 27; Dani Fernández el 28; y Robbie Williams el 30 de junio.