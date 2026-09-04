Aitana abre su "Cuarto Azul" con el primero de sus cuatro conciertos en Barcelona

Barcelona, 4 de septiembre de 2026. La cantante catalana Aitana llega hoy a Barcelona para ofrecer el primero de los cuatro conciertos que celebrará en el Palau Sant Jordi en el marco de su gira Cuarto Azul. Algunos de sus fans llevan haciendo cola desde hace dos días; otros han llegado a primera hora de la mañana. Todo vale para conseguir un buen sitio y ver de cerca a su artista favorita. "Llevamos aquí dos días haciendo noche, con un poco de frío, pero vale la pena. Por Aitana, lo que sea", explica una de sus seguidoras.