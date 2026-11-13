Abe Bueno-Jallad, actor en 'The Chosen' ('Los elegidos'): "Jesús fue una víctima política"

Madrid, 13 de noviembre de 2026. La sexta temporada de 'The Chosen' ('Los Elegidos'), la serie sobre Jesús de Nazaret, se estrenará en acontra+ el martes 17 de noviembre. Esta nueva entrega relata el último día de Jesús, desde la traición de Judas en el huerto de Getsemaní hasta el camino hacia el Calvario, pasando por el juicio del Sanedrín y la comparecencia ante Poncio Pilato. "Creo que podemos ver cómo hasta Jesús tuvo que pisar muy delicadamente y tratar de dar un mensaje con su verdad, pero a la misma vez no entrar a los juegos políticos. Y desafortunadamente, fue una víctima política", ha reflexionado Abe Bueno-Jallad, el actor que da vida al apóstol Santiago.