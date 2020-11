Willy Toledo: "El sistema capitalista es el responsable directo de la pandemia"

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix 'Los Favoritos de Midas', una miniserie de seis capítulos escrita y dirigida por Mateo Gil ('Las leyes de la termodinámica', 'Blackthorn') que sigue los pasos de Víctor Genovés, un adinerado empresario que sufre un macabro chantaje: si no paga 50 millones de euros, una misteriosa organización autodenominada Los Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en un lugar y fecha señalados.

La serie, basada en el relato de Jack London 'The Minions of Midas', ambientado en Londres de hace un siglo, se desarrolla en el Madrid actual que 'Los favoritos de Midas' presenta en un contexto de una España envuelta en disturbios callejeros y revueltas sociales. Junto a Tosar, completan el reparto principal de la serie Marta Belmonte, que interpreta a Mónica, una valiente y concienzuda periodista, y Willy Toledo, que da vida al inspector Conte, un veterano policía políticamente incorrecto y decidido a atrapar a Los favoritos de Midas.

"Me siento identificado con varios aspectos del personaje, quizá ese, el decir siempre lo que piensa, puede ser uno en los que me reconozco", afirma el actor en una entrevista concedida a CulturaOcio.com en la que, fiel a este estilo, también ofreció su opinión sobre la situación actual y la pandemia de coronavirus.

"Ya podemos encontrar una vacuna, ponernos mascarilla, llevar hasta el extremo el confinamiento, mantener la distancia social... que está más que demostrado que hasta que no se termine con el sistema capitalista, que es el responsable directo de las pandemias que estamos viviendo" no cambiará nada.

El actor culpa "a la destrucción del medio ambiente" y al hacinamiento de animales en granjas industriales para la producción de carne para el consumo humano, de ser "responsable de estos virus, de las vacas locas, del ébola, de la gripe aviar...". En este sentido, Toledo sostiene que no habrá una verdadera solución "hasta que no le demos un giro de 180 grados a este sistema de explotación".

"Podemos poner todos los parches que queramos, pero la solución no es confinarnos a todos durante meses con el sufrimiento y el dolor social que esto está generando", sentencia Toledo que confía en que pronto el impulso ciudadano, como refleja la serie, sea capaz de cambiar las cosas. "Quizá hace tiempo que no pasa nada. Pero a veces gracias al impulso de la gente en las calles hay ciertas transformaciones de la sociedad. A veces se consiguen resultados, pero sí que es verdad que se consigue poco saliendo a la calle", reconoce.

INSPIRACIÓN EN LOS CHALECOS AMARILLOS

En este sentido, y en consonancia con el contexto social que plantea la serie, para la que Mateo Gil tomó como principal inspiración la revuelta de los chalecos amarillos que tuvo lugar en Francia, el actor no descarta que estos disturbios y protestas se extiendan a otros países "porque no sé hasta qué límites de sufrimiento colectivo y personal puede aguantar la gente".

"Cada día suben más las cifras de parados, de exclusión social, de pobreza... me pregunto hasta cuándo somos capaces de aguantar. Hay quien dice que hasta que no aparece el hambre verdadero no aparece la revuelta definitiva, esperemos que no haga falta llegar a todo eso y que poco a poco consigamos transformar esa sociedad tan profundamente injusta y discriminatoria con minorías como inmigrantes o mujeres", concluye.